Кабул, , 12:36 — REGNUM Метеорологический департамент Афганистана предупредил, что в семи провинциях страны ожидаются проливные дожди и снегопады, наводнения и сильный ветер. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дождь Алексей Яковлев

Департамент объявил, что в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз, Баглан, Панджшер, Нуристан и Кунар ожидаются сильные дожди и снегопады.

По данным ведомства, прогнозируется выпадение осадков от 10 до 50 миллиметров.

Департамент метеорологии также добавил, что в провинциях Балх, Герат, Гор, Фарах, Нимроз, Гильменд и Газни ожидается кратковременные порывы ветра со скоростью до 70 километров в час, а также пыльные бури.