Москва, , 12:36 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о едином порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Правительство РФ наделяется полномочиями по определению порядка создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.

Уточняются полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, а также осуществлению своевременного оповещения населения.

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