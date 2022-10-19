Сеул, 19 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё подчеркнул важность парламентского сотрудничества со странами-членами НАТО перед лицом растущих глобальных рисков. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данную позицию южнокорейский политик выразил 19 октября в ходе встречи с восемнадцатью представителями Парламентской ассамблеии НАТО, в которую входят 269 делегатов из 30 стран-членов НАТО.

«Пришло время укрепить солидарность и сотрудничество между странами-членами и странами-партнерами», — заявил спикер парламента, пообещав расширить вклад Южной Кореи в парламентское сотрудничество.

Ким Чжин Пхё подчеркнул, что Южная Корея работала над укреплением сотрудничества с НАТО в различных областях с тех пор, как в 2006 году стала партнером Североатлантического альянса. Он также акцентировал внимание на том, что Юн Сок Ёль стал первым южнокорейским президентом, принявшим участие в саммите НАТО.