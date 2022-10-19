Москва, , 12:35 — REGNUM На российском рынке труда пока нет условий для ужесточения конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Российский рынок труда весьма специфичный: есть довольно много вакансий, при этом конкуренция среди работников за места иногда бывает очень высокой. Есть сферы и отрасли, где конкуренция есть и среди работодателей за работников. Такая ситуация характерна для многих развивающихся экономик, — сказал Ковригин. — Но на рынке требуется в основном неквалифицированный персонал с очень низкой оплатой труда, и многие идти на такие условия не хотят. Из-за этого в России много гастарбайтеров из бедных стран. Высокотехнологичное производство в России развито меньше, поэтому и рабочих мест с достойной оплатой труда не так много».

Такая ситуация, как заметил Ковригин, говорит о недостаточной гибкости как работодателей, так и работников.

«При этом условий для ужесточения конкуренции на рынке труда сейчас нет. Наоборот, из-за событий последнего месяца конкуренция может немного снизиться. Однако еще долгие годы в высокотехнологичных сферах конкуренция будет острой», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко рассказал, что должны сделать власти РФ для того, чтобы преодолеть дефицит кадров в российской промышленности.

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