Москва, , 12:34 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий федеральным госучреждениям в 2022 году открывать счета в Центральном банке РФ и кредитных организациях с разрешения российского Минфина, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Также законом устанавливается возможность внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета государственного внебюджетного фонда РФ для перераспределения бюджетных ассигнований без внесения изменений в законодательство. Это сделано для минимизации негативных последствий из-за введенных экономических санкций в отношении России.

В Бюджетном кодексе РФ определяется порядок зачисления единого налогового платежа на отдельный казначейский счет, осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений единого налогового платежа.

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