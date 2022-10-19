История вопроса

«Правительственный час» в Госдуме – одна из форм парламентского контроля. В рамках мероприятия министр или иной приглашенный выступает с докладом по заранее установленной актуальной теме, потом отвечает на вопросы депутатов, после парламентарии дают оценку и высказывают свои предложения. 19 сентября 2022 года в рамках «правительственного часа» выступил министр внутренних дел РФ Владимира Колокольцев на тему: «О состоянии правопорядка и результатах борьбы с преступностью в Российской Федерации».