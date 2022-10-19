Москва, 19 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Глава МВД Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения скоростного режима на дорогах России, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Светофор

«Дороги — хорошие, граждане должны ехать быстро, безаварийно», — сказал министр в ходе заседания Госдумы.

Камеры фото — и видеофиксации ДТП не должны служить средством для зарабатывания денег, убежден Колокольцев.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч. По его словам, эта инициатива прорабатывается с правительством. Решение о снижении скорости на улицах в центре Москвы будет приниматься точечно в зависимости от загрузки.