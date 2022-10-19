Брюссель, 19 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Годовая инфляция в 19 странах Евросоюза по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9% с 9,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Показатель инфляции в странах ЕС вновь обновил максимум за всю историю существования этого валютного блока.

Годом ранее инфляция инфляция в ЕС была всего 3,4% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост цен на продукты питания довел инфляцию в Великобритании до двузначных цифр, что усилило давление на правительство и центральный банк.

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