Москва, 19 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В России очень часто никакие финансовые перспективы не могут заставить молодежь остаться в своем городе и отказаться от переезда в более комфортные миллионники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал данные о рекордном кадровом голоде в российской промышленности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

«Для того, чтобы в российской промышленности, да и вообще в реальном секторе не было проблем с кадрами, нужно, чтобы туда хотела идти работать молодежь. А ее интересует в первую очередь заработок повыше и место работы и проживания покомфортнее. Всё, чем может помочь работодатель, — это только дать хорошую зарплату и обеспечить комфортными условиями труда, — сказал Пальченко. — Но для того, чтобы работодатель имел эту возможность, ему нужно обновить фонды (они изношены только по данным Росстата более чем на 50%), как следствие, повысить производительность труда, обороты, конкурентоспособность продукции и так далее. И здесь мы подходим к проблеме экономической модели и денежно-кредитной политики. И то, и другое не вытащит нам реальный сектор, и идти в него работать по-прежнему не захотят. Такова реальность».

Но, как подчеркнул Пальченко, даже если не было бы этой проблемы, есть ещё одна — очень часто никакие финансовые перспективы не могут заставить молодежь остаться в своем городе и отказаться от переезда в более комфортные миллионники.

«И вот эту проблему должны уже сообща решать и государство на всех уровнях, и муниципалитеты, — сказал он. — Государством должна быть разработана соответствующая стратегия, которая охватит все вопросы, касающиеся реального сектора с привязкой по конкретному месту (городу, муниципалитету и т.п.). А пока всё, на что мы оказались способны в решении кадровой проблемы, — приглашать мигрантов или иностранные компании. Не лучший способ», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Захарова заявила о том, что в РФ следует повышать статус рабочих профессий, привлекать к рабочим и инженерным специальностям и возрождать рабочие династии.