Грозный, , 12:32 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах ВС РФ и союзных сил, достигнутых в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики. По его словам, совместными усилиями за последние дни удалось существенно продвинуться вперед на Артемовском направлении, в Соледаре и Яковлевке.

Рамзан Кадыров Mil.ru

«Хорошие новости приходят также с Артемовского направления. Союзные силы планомерно занимают новые территории и уверенно продвигаются вперед. И это несмотря на огромные ресурсы, брошенные нацистами для удержания этого плацдарма. Отличные успехи имеются в Соледаре и в Яковлевке, где инициатива тоже полностью на нашей стороне», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что главарям преступного киевского режима неоднократно давали шанс по разрешению ситуации в другом русле. Однако они не приняли к сведению эти предупреждения. Теперь, после точечных ударов по объектам военного управления и энергетики на территории бывш. УССР, Россия сама будет диктовать условия.

«Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — пообещал чеченский лидер.