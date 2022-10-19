Грозный, 19 октября 2022, 12:32 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах ВС РФ и союзных сил, достигнутых в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики. По его словам, совместными усилиями за последние дни удалось существенно продвинуться вперед на Артемовском направлении, в Соледаре и Яковлевке.
Он также отметил, что главарям преступного киевского режима неоднократно давали шанс по разрешению ситуации в другом русле. Однако они не приняли к сведению эти предупреждения. Теперь, после точечных ударов по объектам военного управления и энергетики на территории бывш. УССР, Россия сама будет диктовать условия.