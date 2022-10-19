Киев, 19 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на территории трёх контролируемых террористическим режимом Киева областей. Об этом 19 октября сообщают киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Уточняется, что режим воздушной тревоги на данный момент объявлен в Кировоградской, Полтавской и Запорожской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что сброс воды идёт на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС)