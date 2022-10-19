Якутск, , 12:38 — REGNUM На гастроли по территориям, где проходят подготовку мобилизованные жители Якутии, отправились артисты из республики. Первый концерт состоялся в военной части села Князе-Волконское Хабаровского края, сообщили 19 октября в оперативном штабе республики.

Мобилизованные пресс-служба правительства Марий Эл

Читайте также: В Якутии для мобилизованных делают специальные обереги

В планах также выступления в Амурской и Еврейской автономной областях и в Хабаровском крае, рассказал на брифинге постоянный представитель Якутии по Дальневосточному федеральному округу Ким Борисов.

Поддержать якутян, которые отправятся участвовать в спецоперации в защиту Донбасса, также приезжали представители муниципалитетов республики. Они привезли военнослужащим медикаменты, снаряжение, вещи и тёплые слова от родственников и земляков.

Как сообщало ИА REGNUM, обереги из конского волоса начали делать в Якутске. Ими намерены снабжать мобилизованных жителей республики.