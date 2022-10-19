Москва, 19 октября 2022, 12:32 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.
В изначальной версии документа предлагалось предоставить налогоплательщикам налога прибыль организаций право на применение инвестиционного налогового вычета в размере не более 100% суммы расходов в виде имущества или денег, которые были безвозмездно переданы образовательным организациям среднего профессионального образования.
Поправками ко второму чтению меру распространили на компании, которые инвестируют в организации с госаккредитацией, реализующие основные образовательные программы.
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