Париж, 19 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс, назначенный летом председателем совета директоров агентства по финансированию транспортной инфраструктуры Франции, должен возглавить RATP, учреждение, осуществляющее пассажирские перевозки в Париже и его пригородах, передает BFM TV.

Florian DAVID Жан Кастекс

Парижское транспортное управление потеряло своего генерального директора Катрин Гийуар, которая ушла в отставку после пяти лет пребывания в должности.

RATP, которая управляет 330 линиями в Иль-де-Франс и перевозит более трех миллионов пассажиров в день через свою автобусную сеть, испытывает трудности на фоне забастовок.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рунаше заявила, что в среду, 19 октября, три региона по-прежнему сильно страдают от нехватки топлива.

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