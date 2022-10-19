Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Сотни бывших американских военнослужащих, в том числе бывших генералов и офицеров высшего звена, уходя на пенсию, начинают работать на другие страны, об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного организацией Project on Government Oversight (POGO) и изданием Washington Post, пишет Коннор Эколс в статье, вышедшей 18 октября в Responsible Statecraft.

Наёмники Цитата из кф Псы войны. Реж. Джон Ирвин. 1980. США - Великобритания

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Подавляющее большинство бывших военнослужащих, которые стали объектом расследований, работали в странах Ближнего Востока, где в последние десятилетия американские военные принимали участие в ряде войн.

Большинство из них работали на военных подрядчиков в Объединенных Арабских Эмиратах, стране с плачевной репутацией в области прав человека как дома, так и за рубежом. Присутствие США в ОАЭ настолько значительно, что Washington Post назвала его «военной машиной, управляемой американцами». Примечательно, что отставной генерал морской пехоты Джим Мэттис работал военным советником в ОАЭ в 2015 году, а два года спустя вернулся в правительство в качестве министра обороны в администрации Дональда Трампа.

В связи с этим возникают вопросы серьезные вопросы о том, как второстепенные соображения, такие как получение ненадежной работы после выхода на пенсию, могут повлиять на процесс принятия решений американским военным руководством: базовая зарплата даже высших генералов страны составляет около $200 тыс. в год, и многие из них заработали гораздо больше на службе у иностранных правительств.

Как отмечает The Post, некоторые офицеры «даже договаривались о работе с иностранными правительствами, пока они еще находились на действительной службе», а другие работают в странах, где они находились во время службы.

Расследование основано на большом количестве документов, которые POGO и Washington Post получили от Пентагона в ходе пары судебных процессов. Учитывая, что ушедшие со службы солдаты и офицеры могут быть призваны обратно на действительную службу в любое время, им не разрешается получать что-либо ценное от иностранного правительства, как и всем действующим чиновникам США. Но в 1977 году Конгресс предоставил Пентагону и Государственному департаменту возможность предоставлять исключения из этого правила. Соответствующие документы о таких исключениях и составляют основу расследования.

В общей сложности документы показывают, что ветераны получили разрешение на работу как минимум в 50 иностранных правительствах. Помимо стран Ближнего Востока, сюда входят Сингапур, Индонезия, Великобритания, Грузия, Джибути и Австралия. Кроме того, это означает, что отставные офицеры могут получать шести- или семизначную зарплату за границей, в то время как дома они будут получать немалые пенсии, финансируемые налогоплательщиками. Например, четырехзвездный генерал с более чем 40-летней армейской службой должен будет получать более $230 тыс. в год в качестве пенсионного пособия, а также пособия по медицинскому обслуживанию.

Примечательно, что американские оборонные подрядчики также стали теснее контактировать с военно-промышленным комплексом зарубежных стран. Как отмечает Washington Post, Northrop Grumman открыла совместное предприятие под названием Vinnell Arabia LLC с саудовской фирмой Arab Builders for Trading. По данным издания, Vinnell Arabia LLC нанимает «сотни американцев», которым поручено обучать национальную гвардию Саудовской Аравии.

В связи с появлением этой информации еще больше опасений по поводу того, насколько иностранные страны, в том числе многие с авторитарными правительствами, расширили свое влияние на институты США.