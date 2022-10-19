Красноярск, , 12:29 — REGNUM Новая Красная книга растений и животных издана в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Природа © Светлана Шаповалова

Тираж нового издания — 1100 экземпляров. В официальном документе отражены сведения о редких или исчезающих видах растений, животных и других организмов, обитающих в Красноярском крае, а также информация о необходимых мерах по их охране и восстановлению. Книга обновляется раз в десять лет.

По данным минэкологии, первую Красную книгу животных Красноярского края издали в 2000 году. Первое издание Красной книги растений и грибов региона состоялось в 2005 году.

Над созданием современного экземпляра работали учёные и экологи региона. В двух томах размещены очерки с иллюстрациями о 152 редких видах животных и 647 видах растений и грибов.

В ближайшее время Красная книга появится в библиотеках, высших образовательных и природоохранных учреждениях края. Кроме того, на официальном сайте министерства размещён электронный вариант.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай растёт число выявленных нарушений, связанных с незаконным оборотом краснокнижных растений.

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