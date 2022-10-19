Уфа, , 12:31 — REGNUM Более 1 тыс. человек намерены расселить из аварийного жилья до конца 2022 года в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Проблемы ветхого жилья Марина Каширская © ИА REGNUM

«Расселение аварийного жилищного фонда в республике идет активными темпами. До конца этого года в новые квартиры переедут более тысячи человек. В 2023 году мы планируем досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры региона Артема Ковшова.

Сообщается, что в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в г. Янауле строится пять многоквартирных домов, до конца текущего года расселению подлежат 485 человек из 212 жилых помещений.

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