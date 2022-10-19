Амман, , 12:35 — REGNUM Правительство Иордании обратилось к согражданам с просьбой «как можно скорее» покинуть территорию бывшей УССР. Об этом 19 октября сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление МИД Иордании.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Так, в Аммане обеспокоены развитием ситуации, поэтому призывают сограждан соблюдать максимальную осторожность. В ведомстве отметили, что посольство Иордании получило 1500 заявок на эвакуацию, причём большинство иорданцев уже были благополучно вывезены на родину.

«Мы возобновляем призыв к иорданским гражданам, которые решили остаться на … [территории б. УССР], как можно скорее уехать, используя сухопутные погранпереходы с соседними странами или пользуясь коммерческими транспортными средствами, которые все еще доступны. Это происходит в свете быстрого развития непредсказуемой ситуации с безопасностью на … [территории б. УССР]», — отметили в МИД Иордании.