Москва, , 12:28 — REGNUM В настоящее время на российском рынке недвижимости преобладают выжидательные позиции, когда покупатели предполагают осмотреться и принять решение позже, надеясь на дальнейшее снижение цен или предоставление скидок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о том, что ЦИАН зафиксировал в РФ 20-процентный спад спроса на жилье.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Любые существенные изменения в обществе, повышение тревожности неизбежно влияют на потребительское поведение, — констатировала Грызенкова. — Часто это вынуждает отказаться от крупных покупок, воздержаться или, наоборот, ускорить продажу недвижимости. Есть и объективные обстоятельства — существенное число потенциальных покупателей на время выведены из рыночных отношений, и это тоже сказывается на рынке. При этом падение на 20% спроса на жилье зафиксировано на коротком промежутке времени, и всё может быстро поменяться после успокоения общества. Тем не менее привычный для многих жителей РФ вариант успешных вложений в недвижимость остается таковым, что хорошо продемонстрировало исследование банка «Открытие», проведенное в октябре 2022 года».

По ее словам, это исследование показало потенциал спроса, который сохраняется в настоящих условиях и может реализоваться на практике в благоприятных условиях.

«Однако для понимания картины развития рынка важнее мнение граждан, которые собирались в ближайшей перспективе приобрести квартиру или дом. Пока преобладают выжидательные позиции, когда покупатели предполагают осмотреться и принять решение позже, прогнозируя возможность дальнейшего снижения цен или предоставления скидок, — сказала Грызенкова. — Льготные ипотечные программы продолжают вызывать интерес и являются всё более значимым фактором поддержки рынка недвижимости. На сегодня рынок недвижимости стал рынком покупателя, который может настаивать на своих условиях».

В свою очередь, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова предположила, что до конца 2022 года в РФ будет наблюдаться снижение цен на квартиры.

«Многое зависит от внешних факторов, от изменения процентных ставок по кредитам. Вторичный рынок может и далее снижать цены и, возможно, что более быстрыми темпами, чем на первичном рынке», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2022 года объем продаж вторичного жилья в столице РФ упал больше чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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