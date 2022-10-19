Кострома, 19 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Костроме реконструируют ливневую канализацию, которая позволит более качественно отводить воду с самых затапливаемых улиц Костромы — Профсоюзной и Димитрова. Об этом сообщает администрация города.

ДТП Кострома Затопленная улица Димитрова в Костроме

Для решения вопроса необходимо проложить 700 метров сетей водоотведения. Сейчас администрация готовится объявить конкурс по определению подрядчика, который подготовит проект реконструкции коллектора. Выполнить эти работы планируется до конца 2022 года. Сроки, в которые ливневая канализация будет построена, как и источник финансирования, пока неизвестны.

Отмечается, что в 2022–2024 году в городе построят ливнёвку на улице Космонавтов, которая позволит решить проблему подтопления территории школы № 13. Кроме этого, выполняются работы по проектированию сетей по улицам Экскаваторщиков, 8-й Рабочей, Юных Пионеров, Сплавщиков, Боровой.