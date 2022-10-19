Элиста, 19 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Верховный суд Калмыкии поддержал апелляционное представление государственного обвинителя и изменил приговор фигурантам уголовного дела о попытке рейдерского захвата трех нефтяных компаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 19 октября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Напомним, шестеро жителей Дагестана и Свердловской области признаны виновными в покушении на мошенничество, совершенном организованной группой в особо крупном размере, подделке документа.

Суд приговорил организатора преступной группы к трём годам, соучастников — от двух лет до двух лет и восьми месяцев лишения свободы условно с выплатой штрафа. В связи с мягкостью назначенного наказания приговор был обжалован государственным обвинителем в вышестоящий суд.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Калмыкии согласилась с доводами государственного обвинителя и определил осужденным отбывание назначенного наказания реально в колонии общего режима.

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