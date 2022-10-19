* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:27 — REGNUM С увеличением количества твитов с хештегом «Федаян» со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонников, описывающих атаки смертников, группа пользователей отреагировала хештегом «Бойкот талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойкот Martin Abegglen

Пользователи хотят, чтобы Twitter закрыл учётные записи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что они пропагандируют насилие и терроризм. Хештег уже собрал почти 30 000 просмотров.

Хади Хашеми, пользователь, поддерживающий кампанию по бойкоту талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал: «Нигде в мире неприемлема культура самоубийств и убийств, и мы ожидаем, что Twitter не будет голосом убийц и дикарей».

Другой пользователь попросил мессенджер прекратить пропаганду насилия, публикуя твит Инамуллы Самангани, заместителя пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как документ, в котором террористы-смертники названы «патриотами ислама».

Сторонники движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали кампанию «Федаян» в честь смертников этой группировки, и этот хештег был использован ими более 60 000 раз.

После теракта смертника в школе «Кадж» в Кабуле в Twitter началась волна протестов, и пользователи указали на неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность хазарейцев хештегом «Остановите геноцид хазарейцев». Эта кампания была ведущим трендом в Афганистане в течение почти недели и собрала более одиннадцати миллионов просмотров.

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Чтобы преуменьшить масштабы этой кампании, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запустили хештег «Единый Афганистан», но он не имел большого успеха и был остановлен через два дня.