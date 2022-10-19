Ижевск, 19 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ижевске вынесен приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который признан виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Занятие танцами

Установлено, что в течение более пяти лет, работая учителем танцев в различных организациях, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих учениц, которым на тот момент не исполнилось 14 лет.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 18 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении 44-летнего жителя Игринского района, который является отцом шестерых детей, ранее было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет.

Читайте также: Многодетный житель Удмуртии пойдёт под суд за изнасилование своей дочери