Ярославль, 19 октября 2022, 12:28 — REGNUM Мобилизованные ярославцы получат единовременную выплату из областного бюджета. Об этом на пресс-конференции 19 октября заявил губернатор Михаил Евраев.
Кроме того, регион помогает мобилизованным с обмундированием. На эти цели выделено из резервного фонда правительства области 78,6 миллионов рублей.
В соседней Костромской области сумма выплат мобилизованным также составляет 50 тысяч.
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