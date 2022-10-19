Ярославль, 19 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Мобилизованные ярославцы получат единовременную выплату из областного бюджета. Об этом на пресс-конференции 19 октября заявил губернатор Михаил Евраев.

yarregion.ru Михаил Евраев выступает перед мобилизованными

«Вы знаете, что у нас часть регионов делает такие выплаты, большая часть не делает такие выплаты. Все по разному. Мы приняли решение: такие выплаты будем делать. Выплаты будут равны 50 тысяч рублей для мобилизованных и 100 тысяч рублей для добровольцев», — сказал Михаил Евраев.

Кроме того, регион помогает мобилизованным с обмундированием. На эти цели выделено из резервного фонда правительства области 78,6 миллионов рублей.

В соседней Костромской области сумма выплат мобилизованным также составляет 50 тысяч.