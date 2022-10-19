Нью-Дели, 19 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Предложение западных стран о введении потолка цен на нефть из России будет рассмотрено Индией. Об этом 19 октября заявил индийский министр нефти и природного газа Сингх Пури, его слова приводит агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Мы рассмотрим это», — сказал он.

При этом ранее Пури заявил, что в течение ближайших 20 лет Индия будет потреблять порядка 25% мировой добычи нефти и потому она должна наращивать её импорт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация США изучает возможность введения лимита на экспорт топлива в качестве меры, направленной на ограничение роста внутренних цен на энергоносители.