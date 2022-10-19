Севастополь, 19 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В небе над Севастополем был сбит беспилотник, сообщил 19 октября губернатор Михаил Развожаев.

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«Уточнение по утренней работе системы ПВО: в Севастополе был сбит БПЛА. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне)», — написал он в телеграм-канале.

По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет.