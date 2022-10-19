Москва, 19 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, позволяющий предпринимателям из числа мобилизованных граждан передавать свой бизнес в управление, на решение организационных вопросов они получают пять рабочих дней, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

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Мобилизованным предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица.

Кроме того, указанные лица, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

Действие норм распространяется на граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) организаций, а также осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа, призванных на военную службу по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

Сейчас военнослужащие не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего. Таким образом, мобилизованные граждане должны прекратить предпринимательскую деятельность или прекратить участие в юридическом лице.