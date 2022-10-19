Москва, 19 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) предложил тщательно проанализировать обстоятельства бегства из России отдельных граждан в период частичной мобилизации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Aklugovoy.ru Андрей Луговой

«Я считаю, что нам и Министерству внутренних дел совместно с Министерством обороны необходимо изучить обстоятельства бегства отдельных граждан, сравнить даты выписки повестки с датами выезда за пределы страны. Тщательно проработать этот вопрос. Возможно, стоит предусмотреть для такого рода деятелей принудительные трудовые повинности на восстановительных работах на вновь присоединённых территориях», — сказал депутат в ходе «правительственного часа» в Госдуме с участием главы МВД России Владимира Колокольцева.