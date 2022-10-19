Кудрово, Ленинградская область, , 12:25 — REGNUM Мужчина, ударивший ножом в шею своего девятилетнего сына в квартире в городе Кудрово, объяснил свой поступок местью супруге, которая якобы ему изменяла, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанный отец, ранивший сына в Кудрово пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

39-летний слесарь одного из петербургских заводов Николай Р. ушел на больничный и запил. В его семье, где воспитываются двое детей — девятилетний сын и маленькая дочь, произошел разлад. Мужчина узнал, что его супруга, с которой он состоит в браке 15 лет, якобы изменяет ему.

В результате ссоры женщина забрала детей, уехала жить к матери в соседний дом в Кудрово и подала на развод. Ранним утром 19 октября мужчина подкараулил своего сына по дороге в школу и отвёл к себе домой. Там он начала угрожать, что убьет ребенка, после чего ранил мальчика ножом в шею. На помощь женщине, которая пыталась уговорить супруга отпустить сына, пришли сотрудники правоохранительных органов. Тяжело раненного ребенка удалось оперативно передать врачам и те спасли ему жизнь.

«Просто не понимаю что я сейчас сделал <…> Не выдержал жену, красавицу, и натворил делов, каюсь», — сказал Николай оперативникам.

Отметим, что по данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте.

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