Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM За прошедшие девять месяцев 2022 года объём грузов, отправленных со станций Октябрьской железной дороги (ОЖД) по расписанию, возрос на 7% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Грузовой состав РЖД Rzd.ru

С января по октябрь 2022 года со станций отправили 4,4 млн тонн грузов по расписанию. Это наиболее популярная услуга у отправителей. Чаще всего таким способом отправляют минеральные удобрения, лесные и строительные грузы.

Поезда следовали в Западную Сибирь, на Юго-Восток и Дальний Восток России. В общей сложности перевозки охватывают 450 направлений. В 2022 году их география расширяется благодаря станциям Гайдамак, Мыс Чуркин, Находка-Восточная и другим.

За первые четыре месяца отправка контейнеров выросла на ОЖД на 3,5% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Поезда перевозили лесные грузы, удобрения, нефть и нефтепродукты.

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