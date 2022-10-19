Херсон, 19 октября 2022, 12:20 — REGNUM Пансионаты, расположенные на побережье Чёрного и Азовского морей, готовы принять жителей Херсонской области, сообщили 19 октября власти региона.
О готовности пансионатов принять жителей Херсона ранее заявил и врио главы администрации области Владимир Сальдо.
Отметим, что по данным на 18 октября в пансионатах Крыма, Кубани, Ростовской области и Ставропольского края находились около четырёх тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября власти Херсонской области объявили об организованном перемещении жителей правобережной части региона на левый берег Днепра либо в другие российские регионы. По данным, которые ранее привёл Владимир Сальдо, регион покинуло около 40% жителей.
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