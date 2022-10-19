Петропавловск-Камчатский, , 12:20 — REGNUM На Камчатке в селе Соболево, которое сильно пострадало из-за наводнения после ливней, по поручению губернатора края Владимира Солодова построят новый спортивный зал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Школьный спортзал Gov.spb.ru

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Действующий школьный спортзал отремонтируют, что позволит временно его использовать. Рядом со школой будет построен новый зал, которым смогут пользоваться школьники и остальные жители села во внеурочное время.

«Кроме плоскостных площадок, на которых можно играть в футбол или хоккей, и старого спортивного зала в школе других мест для занятий спортом там нет. В этой связи принято решение о строительстве нового спортзала. В планах предусмотрено его размещение рядом со школой, чтобы, в первую очередь, именно ребята могли им пользоваться», —рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Александра Лебедева.

Власти региона планируют включить строительство нового спортзала в Соболево в федеральный проект по комплексному развитию сельских территорий. Ведётся разработка проектно-сметной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, школьные спортивные залы и площадки должны быть доступны для населения во внеурочное время, такую задачу перед главами территорий и директорами образовательных учреждений поставил губернатор Камчатки Владимир Солодов.