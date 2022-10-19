Нижний Новгород, , 12:18 — REGNUM Нижегородская область получит 503,2 млн рублей на расселение аварийных домов. Об этом говорится в постановлении правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аварийный дом Krd.ru

Деньги на эти цели обещают выделить из федерального резервного фонда до конца 2022 года.

В общей сложности российские власти намерены направить 24 млрд рублей на расселение многоквартирных домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

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