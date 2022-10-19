Чебоксары, , 12:18 — REGNUM В Чувашии содержание дорог в 21 муниципалитете республики в 2023–2024 годах обойдётся в 1,77 млрд рублей. Соответствующее извещение о заключении контрактов опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дорога осенью Наталия Николаева © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное минтрансу Чувашии). Как следует из документов, заключено два контракта по выполнению работ по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Средства на данные цели выделяются из республиканского бюджета.

Цена одного из контрактов составляет 1 036 421 688 рублей. Эти средства предусмотрены на содержание дорог в 2023–2024 годах в десяти муниципалитетах: в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Ядринском районах и Шумерлинском округе. Контракт заключён с обществом «Дортех» (г. Чебоксары).

Цена другого дорожного контракта составила736 000 000 рублей, подрядчик — общество «Воддорстрой» (Цивильский район Чувашии). Компания будет отвечать за содержание дорог в 2023–2024 годах в 11 муниципалитетах: Батыревском, Козловском, Комсомольском, Марпосадском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Шемуршинском, Яльчикском, Янтиковском районах и Красноармейском округе.

Таким образом, общая цена двух данных контрактов составила 1 772 421 688 рублей.