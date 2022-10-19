Чебоксары, 19 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Чувашии содержание дорог в 21 муниципалитете республики в 2023–2024 годах обойдётся в 1,77 млрд рублей. Соответствующее извещение о заключении контрактов опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дорога осенью

Заказчиком является казённое учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» (подведомственное минтрансу Чувашии). Как следует из документов, заключено два контракта по выполнению работ по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Средства на данные цели выделяются из республиканского бюджета.

Цена одного из контрактов составляет 1 036 421 688 рублей. Эти средства предусмотрены на содержание дорог в 2023–2024 годах в десяти муниципалитетах: в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Ядринском районах и Шумерлинском округе. Контракт заключён с обществом «Дортех» (г. Чебоксары).

Цена другого дорожного контракта составила736 000 000 рублей, подрядчик — общество «Воддорстрой» (Цивильский район Чувашии). Компания будет отвечать за содержание дорог в 2023–2024 годах в 11 муниципалитетах: Батыревском, Козловском, Комсомольском, Марпосадском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Шемуршинском, Яльчикском, Янтиковском районах и Красноармейском округе.

Таким образом, общая цена двух данных контрактов составила 1 772 421 688 рублей.