Кабул, , 12:18 — REGNUM Центральный банк Афганистана, находящийся под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил о прибытии в Кабул ещё одного пакета помощи в размере 40 миллионов долларов наличными, которые были доставлены в коммерческий банк. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Доллары Vyacheslav Argenberg

Центробанк заявил, что как учреждение, контролирующее финансовый и банковский сектор страны, он всегда стремился наладить отношения со всеми международными финансовыми и банковскими учреждениями.

За последние 16 дней это пятый пакет в 40 миллионов долларов, доставленный в Кабул. Предыдущие транши на такую же сумму прибыли в Кабул3,4,11 и 12 октября.

Следует отметить, что точной статистики денежной помощи, предоставленной Афганистану после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нет, и каким образом используются эти средства, также неясно.