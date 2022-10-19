Екатеринбург, 19 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Свердловской области увеличилось количество банкротов среди граждан и индивидуальных предпринимателей. Это следует из данных «Федресурса».

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

За девять месяцев 2022 года банкротами признаны 7,9 тыс. свердловчан. Показатель на 41% выше аналогичного в прошлом году.

Рост числа банкротов на Среднем Урале произошёл даже несмотря на мораторий на возбуждении дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Мораторий действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года.