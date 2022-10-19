Бишкек, 19 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Численность населения Киргизии достигла отметки в 7 млн человек. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского парламента сегодня, 19 октября.

President.kg Киргизы

По словам председателя законодательного собрания Нурланбека Шакиева, семимиллионный киргизстанец родился в городе Кызыл-Кие в Баткенской области.

Спикер парламента Киргизии отметил, что президент Садыр Жапаров дал новорожденному мальчику имя Жакшылык (Доброта).

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