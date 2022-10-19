Казань, , 12:27 — REGNUM В личных подсобных хозяйствах жителей Татарии проведены мероприятия по снижению поголовья свиней. Данные меры обусловлены ликвидацией очагов африканской чумы и недопущения распространения инфекции на территории республики, сообщает минсельхоз РТ.

Африканская чума свиней Алла Осінь

Начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов пояснил, что в настоящее время указом главы республики все ограничения по африканской чуме свиней сняты. Новые очаги инфекции не выявлены.

«На момент регистрации АЧС поголовье составляло около 19 тыс. голов. На сегодня поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах снижено до 6 тыс. голов», — констатировал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в татарских селах Кильдеево, Федяево, Коргуза, в деревнях — Уланово, Харино, а также в личных подсобных хозяйствах Спасского района изъяли свиней и продукты свиноводства из-за африканской чумы свиней.

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