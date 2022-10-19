Луганск, 19 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Дети из Луганской Народной Республики отправились на отдых в Подмосковье. Об этом сообщает Федерация профсоюзов ЛНР.

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«На смену вернувшейся домой группе детей отправилась вторая в осеннем сезоне этого года группа из 145 детей, в том числе дети членов отраслевых профсоюзов ЛНР. Поездка организована в рамках гуманитарной программы «Дети России — детям Донбасса», — говорится на сайте правительства ЛНР.

Дети отправились в Подмосковье на комфортабельных автобусах. Все пассажиры обеспечены улучшенным сухим пайком.

До конца 2022 года планируется провести ещё три заезда, один из них — в декабре.