Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области определено село, в котором проживают самые непьющие жители. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Нет алкоголю!

Самое трезвое село региона определили в рамках конкурса «Здоровое село — территория трезвости». В конкурсе учувствовали 32 населённых пункта. Критериями оценки стали уровень организации массовых акций и кампаний по пропаганде здорового образа жизни, а также участие в них местных жителей.

Победу в конкурсе одержало село Солободское Слободо-Туринского муниципального района. Его жители получат грант в размере 500 тыс. рублей. В тройку самых трезвых сёл также вошли Туринская слобода и посёлок Монетный. Их жители получат по 240 и 100 тыс. рублей соответственно.