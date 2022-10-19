Уфа, , 12:23 — REGNUM Восемь ходатайств осужденных отклонила комиссии по вопросам помилования в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Константин Толкачев Gsrb.ru

Сообщается, что просьбы о помиловании подали осужденные за убийства, разбой, взяточничество, а также преступления, связанные с наркотическими средствами.

«Несмотря на кажущуюся однозначность преступлений, члены комиссии досконально изучают все обстоятельства дел, выходят за рамки документов и справок, встречаются с самими осужденными, оценивают степень раскаяния», — приводит пресс-служба слова спикера республиканского парламента Константина Толкачева.

Он также отметил, что кроме этого, учитываются тяжесть совершенного преступления, мнение потерпевшей стороны, администрации исправительного учреждения и другие факторы.

«В данном случае совершенные преступления очевидны, часть из них — рецидивы. Комиссия не нашла оснований для поддержания ходатайств и по каждому из них пришла к решению об отклонении», — сообщил он.

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