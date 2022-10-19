Херсон, , 12:15 — REGNUM Военнослужащие и сотрудники Росгвардии за неделю обеспечили безопасность 15 гуманитарных колонн МЧС России, которые доставили 740 тонн продовольствия и предметов первой необходимости в населенные пункты Херсонской и Запорожской областей. Об этом 19 октября ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росгвардии.

Выдача гуманитарной помощи фото пресс-службы Росгвардии

Также уточняется, что военнослужащие обеспечили безопасность выдачи ещё более 130 тонн гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости и продукты питания получили более 20 тысяч мирных жителей освобожденных территорий.