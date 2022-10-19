Белгород, , 12:13 — REGNUM Память о Герое Советского Союза Анатолии Ачкасове увековечена в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе мэрии.

Гвоздики Марина Каширская © ИА REGNUM

На Аллее Героев в парке Победы торжественно открыли бюст участнику Великой Отечественной войны. В ряды Красной Армии Анатолий Ачкасов был призван в 17 лет, окончил танковое училище, до конца войны воевал в должности командира взвода, командира роты, командира батальона. На Курской дуге танкист подбил пять немецких танков. В 1945 году Анатолию Ачкасову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 2006 году ветеран стал почётным гражданином Белгорода. Ушёл из жизни в 2018 году в возрасте 94 лет.