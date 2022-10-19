Тбилиси, 19 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Военнослужащие спецподразделений Грузии, Азербайджана и Турции провели показательные учения на полигоне Вазиани, расположенным под Тбилиси. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

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По данным ведомства, на учениях отработали атаки с использованием бронетехники, захват зданий, десантирование с самолётов АН-2 («кукурузник») и другие виды манёвров.

«Целью учений «Кавказский орёл-2022» является углубление синхронизации и координации возможностей сил специального назначения подразделениями специальных операций Сил обороны Грузии, Азербайджана и Турции, обмен опытом, повышение оперативной совместимости и совершенствование управления войсками», — говорится в сообщении.

Учения стартовали 11 октября в учебном центре в Мухровани, расположенном возле Тбилиси.

Напомним, учения «Кавказский орёл» проводят с 2009 года. Первые два года их проводили в Турции, потом их стали проводить по очереди в странах-участницах.