Жителя Магадана осудили за убийство приятеля
Магадан, 19 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Магадане суд вынес приговор в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Колымы.
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Установлено, что в апреле двое мужчин в квартире одного из них поссорились — фигурант избил потерпевшего, нанеся семь ударов ножом, а потом ещё и задушил жерьву проводом.
С учётом мнения гособвинителя суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщало ИА REGNUM, двух жителей Чувашии признали виновными в совершении преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).