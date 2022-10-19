Лондон, 19 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Уход премьер-министра Великобритании Лиз Трасс со своего поста не решит проблемы в стране, заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли в интервью Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

По его словам, в настоящее время британское правительство должно сосредоточиться на выполнении обязательств по инфраструктуре для усиления роста экономики.

При этом, добавил он, у требующих отставки Трасс политиков нет плана дальнейших действий так же, как это было с отставкой бывшего премьера Бориса Джонсона.