Вашингтон, 19 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Многие американцы по-прежнему пессимистично оценивают состояние американской демократии и сам процесс выборов должностных лиц, как следует из опубликованных 19 октября результатов опроса, проведенного Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

Лишь около половины американцев уверены в том, что голоса на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс будут подсчитаны верно, хотя это лучший результат по сравнению с 40%, разделявшими такое мнение перед президентскими выборами 2020 года. Только 9% взрослых американцев считают, что демократия работает «чрезвычайно хорошо» или «очень хорошо», а 52% ответили, что она работает плохо.

В отличие от опросов двухлетней давности, республиканцы чаще, чем демократы, говорят, что демократия работает плохо. В этом году так считают 68% республиканцев, тогда как в 2020 году их было 32%. Доля демократов, считающих, что демократия в США работает плохо, снизилась с 63% до 40%.

В целом лишь четверть взрослых американцев — их одинаковая доля среди республиканцев и демократов — говорят, что с оптимизмом относятся к выборному процессу, тогда как 43% говорят, что настроены пессимистично. Еще 31% не определились с ответом.