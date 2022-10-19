Джакарта, 19 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Пекине начало обработку заявлений на получение визы, поданных журналистами для освещения саммита G20 на Бали, сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

Посольство не смогло подтвердить количество журналистов, которые подали заявки на освещение встречи лидеров стран «Большой двадцатки». На прошлой недели заявления на визу подали шесть китайских журналистов.

С каждого заявителя взимается сбор в размере двух миллионов индонезийских рупий, не облагаемых налогом, за получение журналистской визы сроком действия 60 дней.

Саммит G20 пройдет на Бали 13–16 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году от острых заболеваний почек умерли 99 индонезийских детей.

Читайте также: Почти 100 детей в Индонезии умерли от острых заболеваний почек