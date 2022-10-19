G20: посольство Индонезии в Китае стало выдавать журналистам визы
Джакарта, 19 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Пекине начало обработку заявлений на получение визы, поданных журналистами для освещения саммита G20 на Бали, сообщает Antara.
Посольство не смогло подтвердить количество журналистов, которые подали заявки на освещение встречи лидеров стран «Большой двадцатки». На прошлой недели заявления на визу подали шесть китайских журналистов.
С каждого заявителя взимается сбор в размере двух миллионов индонезийских рупий, не облагаемых налогом, за получение журналистской визы сроком действия 60 дней.
Саммит G20 пройдет на Бали 13–16 ноября 2022 года.
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